Pandemia travou boa fase sadina

Berto não vê a hora de regressar à rotina que foi quebrada há 50 dias devido à pandemia de Covid-19. O avançado do V. Setúbal, de 24 anos, não tem dúvidas de que o sentimento é partilhado pelos colegas de profissão. "Todos os jogadores profissionais estão com saudades. Não só de jogar, mas também do balneário e de partilhar piadas com os colegas. Em Setúbal estamos ansiosos por regressar e fazer o que mais gostamos", afirmou, num direto no Instagram, em resposta a perguntas de adeptos.

No caso do Vitória, que começa amanhã no Estádio do Bonfim, a partir das 9 horas, a fazer treino individualizado e com vários horários definidos, o jogador considera que a suspensão da prova veio num momento em que a equipa estava bem, como ilustra o empate imposto ao Benfica (1-1) na jornada realizada antes da paragem: "A pandemia só veio atrapalhar numa altura em que a nossa equipa estava numa boa fase."

A cumprir a sua segunda temporada com a camisola dos sadinos, Berto, que tinha falhado dois jogos antes da paragem, contra Portimonense e Benfica, devido a problemas musculares, confessa sentir-se muito feliz no V. Setúbal. "Estou num clube enorme, com história, e estou muito bem aqui. Desde que cheguei senti-me sempre apoiado", referiu, manifestando também o desejo de retribuir aos sadinos: "O meu foco está no Vitória e em dar dentro do campo o meu melhor para ajudar a equipa a ganhar."



Não recusaria leões ou dragões



Formado no Benfica, Berto nunca escondeu o sentimento que o une às águias mas assegura que esse facto não o impediria de rumar a Alvalade ou ao Dragão. "O Benfica é o meu clube mas nunca joguei pela equipa principal nem conquistei um título. Se tivesse uma proposta do Sporting ou do FC Porto aceitava porque tinha de pensar no meu futuro."