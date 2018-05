Continuar a ler

R - A época foi muito dura, mas o V. Setúbal acabou por conseguir a permanência...



PV – Sim, é verdade. Para mim foi logo dura desde o início por causa da minha lesão, que me fez perder muitos jogos. Foram quase seis meses... Mas acreditei sempre que podia ajudar a equipa e, nesse sentido, agradeço muito ao José Couceiro. É um pai que levo para a vida. Nos momentos mais difíceis conseguiu motivar os jogadores e quando voltei da lesão deu-me muita confiança. Foi um apoio muito importante para mim.



R - A passagem por Setúbal deixou-o realizado?



PV – Foi a melhor época da minha carreira, sem dúvida. Fiz 15 jogos na segunda volta do campeonato e marquei dois golos. É verdade que fomos muito prejudicados ao longo da época, mas a permanência só dependia mesmo de nós. Tínhamos um grupo muito bom e conseguimos o mais importante.

A instabilidade na direção do V. Setúbal, segundo Patrick Vieira, acabou por prejudicar a equipa sadina durante a época. O lateral-direito lembra ainda a importância de José Couceiro ao longo de 2017/18.PATRICK VIEIRA – Sim, é verdade. Isto funciona como uma empresa, e se não tivermos o nosso 'ganha-pão' no final do mês é difícil. Há jogadores em início de carreira que ainda não têm independência financeira e isso depois reflete-se em campo. Se não tivesse sido José Couceiro... Soube tratar de nós e cobrar à direção. Fiz muitos amigos no Vitória de Setúbal, pessoas que não recebem há meses. Lembro-me que, a certa altura, pedi mesmo ao Couceiro para não sair, porque ele foi muito importante para o grupo. Depois, em campo, tínhamos de responder por ele. Eu, por exemplo, sempre soube cuidar do meu dinheiro e já passei por situações destas no Brasil. Até um grande clube pode atrasar os salários. Os jogadores só têm de se ajudar uns aos outros.

Autor: Pedro Ponte