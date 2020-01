Paulo Gomes eleito presidente do V. Setúbal em ato histórico

Paulo Gomes é o novo presidente do Vitória de Setúbal após ser o candidato mais votado nas eleições mais participadas deste século do clube. "Fiquei muito triste por haver candidaturas que denegriram em vez de elevar o Vitória. Este triunfo só podia ser dedicada a uma pessoa, ao meu pai [faleceu esta semana] que está orgulhoso e em paz. Prometemos trabalho já a partir de segunda-feira [a tomada de posse está marcada para as 18 horas, no Bonfim]. Amanhã [hoje] vamos estar todos no Jamor a apoiar a equipa", afirmou após ser eleito.

Mais de 2.300 associados deslocaram-se durante o dia ao pavilhão Antoine Velge – superando assim os dois mil votantes registados nas eleições de 2003, ato que acabou por ser anulado após incidentes na recontagem entre Jorge Goes e Júlio Adrião (acabou por ser eleito depois Chumbita Nunes) – para escolher entre as cinco listas.

O candidato da lista D superiorizou-se à concorrência e viu a vitória confirmada à 1 hora da madrugada. O antigo vice-presidente de Vítor Hugo Valente, que se demitiu em meados de dezembro em rota de colisão com o agora ex-presidente, recolheu 875 votos contra os 731 do agora ex-líder. Em terceiro lugar ficou José Dias Mendes (332 votos), seguido de Pedro Gaiveo Luzio (246) e, por fim, Chumbita Nunes (181).

Refira-se que após ser conhecido o vencedor, registaram-se alguns incidentes e instalou-se a confusão no recinto. Quando o presidente da AG, Cardoso Ferreira, se preparava para anunciar os resultados, rebentaram dois petardos e houve uma cadeira arremessada na sua direção. De resto, houve apenas alguns protestos por parte de sócios mais jovens que foram impedidos de votar apesar de serem maiores de 16 anos (idade mínima fixada pelos estatutos). Ao que Record apurou, isso deveu-se ao facto de o sistema informático não estar atualizado.