Paulo Gomes: «Não era confortável fazer uma proposta ao Lito Vidigal»

Paulo Gomes, presidente do Vitória de Setúbal, voltou a reforçar a confiança que deposita nas entidades competentes para conseguir desbloquear o chumbo nos pressupostos financeiros de modo a garantir a continuidade dos sadinos no principal escalão de futebol e também esclareceu que, em função das circunstâncias, "não seria confortável fazer uma proposta ao Lito Vidigal para continuar na próxima temporada".





"O Lito veio fazer quatro jogos. Agradecemos o trabalho e a coragem que teve em vir ajudar o Vitória e desejo-lhe a maior sorte do mundo, mas, neste momento, estamos concentrados em outro assunto porque sabemos que vamos para o Conselho de Justiça", confidenciou o dirigente à saída da Assembleia Geral da Liga Portugal, garantindo ainda que "a questão do novo treinador ficará resolvida na próxima semana": "O Vitória está a preparar-se com muito afinco para na segunda-feira apresentar o seu recurso no Conselho de Justiça e no TAD para que seja possível devolver a normalidade que foi alcançada dentro das quatro linhas".