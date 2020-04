Paulo Gomes: «Todos querem jogar para acabar a Liga»

Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal, não esconde a surpresa pelas declarações de Joaquim Evangelista, líder do Sindicato dos Jogadores, que defendeu que a Liga não deve ser retomada porque os atletas estão preocupados com a saúde. "Ouvimos essas declarações com alguma estranheza. Em relação aos jogadores do Vitória estamos tranquilos porque todos querem jogar e acabar o campeonato", garantiu ao Canal 11.

O dirigente considera que o líder do sindicato se precipitou. "Seria mais simples o senhor Evangelista ter falado com os presidentes. Estamos todos no mesmo barco, tanto os jogadores como as estruturas do futebol", lembrou, elogiando os jogadores: "Prontificaram-se imediatamente a poder chegar a acordo para podermos arrancar para a nova época. No Vitória todos assinaram para que possamos encarar juntos as dificuldades."

Sobre a possibilidade de as 10 jornadas que faltam serem concentradas numa região do País, Paulo Gomes é perentório. "Não havendo adeptos nas bancadas, não vejo com maus olhos essa solução. Embora neste momento, cumprindo todas as regras impostas pela DGS, se procure que os clubes terminem o campeonato nos seus próprios campos."

O presidente do Vitória reiterou ainda o desejo de ter Julio Velázquez ao leme da equipa em 2020/21. "Vamos regressar aos treinos a 2 de maio, talvez aí consigamos falar e pensar no que vamos fazer. A ideia é termos o treinador no próximo ano", frisou.