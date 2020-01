Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Gaiveo Luzio «Vamos conseguir tirar o vitória do buraco» Quase um ano após se ter demitido da vice-presidência, foi o primeiro a anunciar a candidatura às eleições do dia 17. Crítico do presidente, o empresário, de 54 anos, promete uma auditoria às contas do clube e da SAD e a alteração de estatutos





• Foto: Rui Minderico