PJ investiga ‘dinheiro vivo’

A Polícia Judiciária estará a investigar pagamentos em ‘dinheiro vivo’ no V. Setúbal. Em causa estarão créditos concedidos por privados à SAD a pedido do empresário Paulo Rodrigues com o objetivo de inscrever a equipa na Liga. Segundo a CM TV, que mostrou imagens do presidente Vítor Hugo Valente a mexer em maços de dinheiro, terão desaparecido 300 mil euros. Na reportagem, a direção sadina defende-se e fala em "intuitos eleitorais".