Plantel sadino treina em casa

Com o objetivo de atenuar os efeitos da quarentena iniciada anteontem, como medida de prevenção e contingência à propagação da Covid-19, os jogadores do V. Setúbal receberam planos individuais de treino para realizarem durante o período em que estão em casa. "Além da componente física, que inclui exercícios individuais personalizados, o plano contempla ainda a vertente alimentar com indicações da nutricionista e do departamento médico", revelou fonte do clube.

Por saber que nada substituiu o trabalho que é desenvolvido numa semana normal no relvado, a equipa técnica liderada por Julio Velázquez sublinhou aos jogadores que compõem o plantel a necessidade de seguirem as diretrizes traçadas, de forma a minimizar as consequências da paragem competitiva decretada pela Liga por tempo indeterminado.