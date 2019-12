Portas abertas para banho de carinho

Mais de uma centena de adeptos do V. Setúbal fizeram questão de marcar presença ontem no Estádio do Bonfim para aplaudir o plantel no regresso ao trabalho após a pausa de Natal. Durante a sessão foram várias as vezes em que os vitorianos acarinharam os jogadores com aplausos e palavras de incentivo. Em jeito de agradecimento pelo apoio recebido, o plantel fez questão de se dirigir no final à bancada para retribuir esse carinho com palmas.

Para atenuar os efeitos de eventuais excessos natalícios foi dada primazia à componente física durante as quase duas horas do treino, que teve início, como é habitual no treinador Julio Velázquez, às 10 horas em ponto. À exceção dos avançados Ghilas (autorizado a juntar-se apenas hoje ao plantel) e Berto (está lesionado e fez apenas tratamento), o técnico espanhol teve todos os atletas à disposição no arranque da preparação para o duelo de domingo, em Famalicão, a contar para a 15ª jornada da Liga NOS.

A sessão ficou também marcada pela saída de Alex Freitas, que, por precaução, voltou ao balneário antes do plantel.

Fotos com Makaridze

Nota ainda para a popularidade de Makaridze, guarda-redes que tem sido uma das figuras em destaque nos sadinos nesta temporada. Depois de ser ovacionado juntamente com os colegas de posição pelos adeptos, o georgiano não teve mãos a medir para corresponder às inúmeras solicitações dos adeptos para tirar fotografias e dar autógrafos .



Vítor Hugo Valente não esteve no Bonfim



Ainda a recuperar das agressões alegadamente sofridas na 5.ª feira por parte do empresário Paulo Rodrigues, o presidente Vítor Hugo Valente não foi ao treino do Bonfim. O incidente ocorrido na Avenida Luísa Todi foi o principal tema de conversa entre os adeptos durante a sessão de trabalho, que teve próximo do relvado José Condeças – vice-presidente do clube e administrador da SAD – em representação da direção no arranque dos trabalhos após oito dias de pausa de Natal. Ao seu lado no relvado esteve o diretor desportivo do clube, Rodolfo Vaz.