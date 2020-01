Presidente do V. Setúbal apresenta queixa-crime na PJ

Vítor Hugo Valente e José Condeças, respetivamente, presidente e vice-presidente da SAD do Vitória de Setúbal, apresentaram hoje de manhã na Polícia Judiciária de Setúbal uma queixa-crime por difamação.





apurou que ambos os dirigentes fizeram-no em seu nome pessoal e da SAD do clube da I Liga no âmbito dos recentes episódios ocorridos no clube e que culminaram nas alegadas agressões sofridas por Vítor Hugo Valente a 26 de dezembro.Recorde-se que o empresário Paulo Rodrigues , tal como foi na altura relatado ao nosso jornal por fonte do clube, terá abordado Vítor Hugo Valente na Avenida Luísa Todi, artéria da cidade de Setúbal, onde terá agredido a murro e pontapé o presidente dos vitorianos.