Presidente do V. Setúbal com ferimento na cabeça assistiu ao treino em Tróia

Cinco dias depois de ter sido alegadamente agredido pelo empresário Paulo Rodrigues, o presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, assistiu esta terça-feira de manhã ao treino da equipa em Tróia. O dirigente apresentou-se ainda debilitado e com um penso na cabeça em resultado dos murros e pontapés de que terá sido vítima na Avenida Luísa Todi, no centro da cidade de Setúbal, na tarde da passada quinta-feira.





Depois de no dia anterior já ter estado presente no Estádio do Bonfim para tratar de assuntos da direção nas instalações do clube, Vítor Hugo Valente fez questão de voltar a estar perto do plantel comandado por Julio Velázquez, que continuou a preparar o duelo de domingo no reduto do Famalicão, a contar para a 15.ª jornada da Liga NOS.Recorde-se que três dias antes do incidente - ocorrido no passado dia 26 de dezembro - o dirigente tinha anunciado em conferência de imprensa que iria processar Paulo Rodrigues por o ter o presidente de desviar 300 mil euros do clube numa reportagem emitida na CM TV, vai em breve apresentar queixa-crime contra o empresário. Com eleições agendadas para 17 de janeiro, o atual líder dos sadinos deverá anunciar a sua recandidatura ao cargo na próxima semana.