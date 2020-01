Presidente do V. Setúbal: «Não somos um clube de vão de escada»

, realizada esta sexta-feira na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), terminou sem um consenso por parte dos clubes em relação ao adiamento do encontro marcado para este sábado.Vítor Hugo Valente, presidente do emblema sadino, criticou a "desconfiança" demonstrada pelos leões, afirmando que trata-se de uma ofensa da "honorabilidade" do clube."O Vitória propôs ao Sporting o adiamento do jogo propondo datas, o Sporting respondeu que não e hoje trouxe uma proposta que incluía a realização de uma junta médica, junta essa que incluía um médico nomeado pela Liga, um médico do Vitória FC e um médico do Sporting. Obviamente que não aceitámos porque não somos um clube de vão de escada. Essa proposta tem um pressuposto que ofende a nossa honorabilidade e honorabilidade do nosso médico. Nunca nenhum médico de um outro clube irá analisar os nossos jogadores.O facto do Sporting não aceitar a proposta do V. Setúbal trata-se, para Vítor Hugo Valente, uma espécie de promoção a um "espetáculo deprimente" entre os dois clubes, confirmando a presença dos sadinos caso o encontro se realize este sábado."O Vitória FC nunca faltou a um jogo que estivesse marcado e não o irá fazer, até porque fomos obrigados a isso. Lamento é que se o Sporting quer jogar contra nós na condição em que os nossos jogadores estão é um espetáculo deprimente que irá envergonhar o nosso futebol. Eu até às últimas consequências defendo sempre a integridade física dos nossos jogadores. Vim até defender a integridade física desta competição é a nossa posição. Se alguém quer promover um espetáculo triste e deprimente vai promover."