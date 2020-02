Presidente do V. Setúbal 'perplexo' com palavras de Makaridze sobre Benfica: «Abordei-o logo»

Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal, admitiu ter ficado "perplexo" com as declarações de Makaridze sobre o Benfica, proferidas ontem após o empate (0-0) com o Portimonense. Num comunicado, o líder sadino referiu-se a estas palavras como tendo sido "fora do tempo indicado e sem o mínimo sentido", garantindo que tratou logo de pedir explicações ao guarda-redes.





"O mesmo sentimento foi partilhado por todos os seus companheiros de equipa e restante estrutura do futebol profissional, que não se reveem naquele tipo de declarações", acrescentou Paulo Gomes, dando conta de que Makaridze já pediu desculpa ao grupo.Recorde-se que, após a partida com o Portimonense, e antevendo já o encontro com os encarnados, Makaridze disse que "prefere não perder contra o Benfica e depois perder os outros jogos". Palavras que caíram mal no seio do Vitória, que chamou o jogador à atenção Também este sábado, o guarda-redes retratou-se publicamente através deste comunicado

Leia o comunicado na íntegra:

Na sequência das (infelizes) declarações do jogador Giorgi Makaridze no final do jogo desta sexta-feira, frente ao Portimonense, apraz-me esclarecer:

1. Fiquei totalmente perplexo e surpreendido com as palavras do jogador e abordei-o de imediato no sentido de perceber o que tinha acabado de acontecer;

2. O mesmo sentimento foi partilhado por todos os seus companheiros de equipa e restante estrutura do futebol profissional, que não se reveem naquele tipo de declarações;

3. Tratou-se de uma situação pessoal, muito infeliz, fora do tempo indicado e sem o mínimo sentido;

4. O Vitória FC respeita todos os clubes de igual forma e entra em todos os jogos com o objetivo de vencer, independentemente do adversário.

5. O jogador já se retratou junto dos companheiros, staff e Direção, assumindo as responsabilidades pelo ato irrefletido.