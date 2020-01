Presidente do V. Setúbal reage a recusa do Sporting em adiar jogo: «Não brincamos com a saúde»

Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal, abordou esta quinta-feira o surto de gripe que está atualmente a assolar 80% do plantel sadino para o encontro com o Sporting marcado para este sábado.





Em conferência de imprensa, o líder do V. Setúbal afirmou que o clube procura "defender o clube, a integridade dos jogadores e a competição"."Convocámos esta reunião porque é uma situação de emergência e para calar algumas vozes maldizentes. Não brincamos com situações de saúde, de saúde pública, nem com a saúde dos nossos atletas", atirou, sublinhando: "Somos solidários com os outros clubes, mas o Sporting parece que não o quer ser connosco".O Sporting rejeitou o pedido dos sadinos alegando sobrecarga no calendário."Os calendários de competições estão sobrecarregados e inviabilizam que o Sporting possa anuir ao pedido de adiamento da próxima jornada feito pelo Vitória Futebol Clube", lê-se no comunicado do Sporting."O Sporting lamenta os casos clínicos que afetam o plantel do Vitória de Setúbal", prosseguiu o emblema lisboeta.De acordo com o clube verde e branco, o V, Setúbal propôs a realização do jogo durante a semana de 3 a 7 de fevereiro, quando vão ser disputados os jogos da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, competição em que nenhum dos clubes está envolvido."A data indicada pelo Vitória como alternativa surge num momento em que o Sporting vem de um jogo em Braga, depois de receber o Benfica, jogar a 'final four' da Taça da Liga, em Braga, e receber o Marítimo (...). Posteriormente à data proposta, existe a receção ao Portimonense, seguida de uma deslocação ao terreno do Rio Ave. A semana seguinte será de competições europeias", prosseguem os 'leões'.O clube justifica que, "atendendo à planificação feita e à importância da continuidade de bons desempenhos das equipas portuguesas nas provas da UEFA", nas quais o Sporting vai disputar os 16 avos de final da Liga Europa frente aos turcos do Basaksehir, em 20 e 27 de fevereiro, "não pode correr o risco de chegar a esses momentos com os seus jogadores competitivamente sobrecarregados e com riscos acrescidos de lesões"."Devido à experiência do Sporting em casos similares, e ainda sem conhecer com profundidade os casos clínicos noticiados, confiamos que até à hora do apito inicial, muitos dos casos dos jogadores do plantel do Vitória Futebol Clube serão solucionáveis, razão pela qual reiteramos a nossa vontade e disponibilidade para o jogo marcado para o próximo sábado", remata o clube 'verde e branco'.Pelo segundo dia consecutivo, o V. Setúbal não treinou, devido ao agravamento do estado de saúde dos futebolistas sadinos, que foram esta semana afetados por um "vírus gripal".O V. Setúbal está já a proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores nas instalações do Estádio do Bonfim.