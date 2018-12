Público presente no Bonfim homenageia Nuno Pinto ao minuto 21

O defesa do V. Setúbal Nuno Pinto foi esta terça-feira homenageado pelos adeptos no Estádio do Bonfim, que aplaudiram o jogador na partida com o Sp. Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol.Depois de conhecer o diagnóstico - um linfoma inguinal -, o lateral-esquerdo, de 32 anos, que atua com a camisola número 21, anunciou no domingo a interrupção da carreira por tempo indeterminado. Além dos aplausos dos adeptos, ocorridos ao minuto 21, a claque Grupo 1910 exibiu uma tarja de apoio ao jogador."Os nossos não deixamos cair. Força Nuno", escreveram. A claque do Sporting de Braga também não esqueceu o drama que o jogador vive e exibiu também uma tarja: "Nuno Pinto, força e coragem guerreiro."O defesa, que recebeu inúmeras mensagens de apoio e solidariedade de todos os quadrantes do desporto nacional, esteve esta noite, acompanhado pela mulher e filhos, a assistir à partida que opôs os setubalenses aos bracarenses.A notícia da doença do lateral-esquerdo, de 32 anos, foi revelada pelo presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, perante o plantel e cerca de 50 adeptos do clube e amigos do jogador, que fizeram questão de estar ao lado de Nuno Pinto.