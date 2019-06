Recetivos aos três grandes

Apesar de a prioridade em 2019/20 passar por manter a aposta em atletas vinculados ao clube, o V. Setúbal abre as portas à possibilidade de receber jogadores de Benfica, FC Porto ou Sporting que possam representar mais-valias. Depois de o nigeriano Mikel Agu (na foto) – emprestado pelos azuis e brancos – ter sido o único jogador a vestir a camisola sadina na época anterior cedido por um dos três grandes , os responsáveis do clube entendem que nada os impede de voltar a ter jovens cedidos por águias, dragões ou leões.

Caso a inclusão de jogadores cedidos pelos grandes se venha mesmo a concretizar, os setubalenses repetem o que aconteceu na temporada de 2017/18, quando Patrick, César e João Teixeira, do Benfica, Gonçalo Paciência e André Pereira, do FC Porto, e Wallyson, do Sporting, representaram o clube.