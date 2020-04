Record transmite os concertos do 'Em Abril músicas mil": siga aqui o primeiro

Durante este mês - a começar já hoje - irá decorrer o 'Em abril músicas mil', festival de música online organizado pelo Vitória FC - Social. Um evento que contará com as vozes de Toy, Jorge Nice, Rui David, Irmãos Cabanas, entre muitos outros, e que Record também irá transmitir no seu site.





A iniciativa servirá também para angariar fundos destinados a apoiar a Cruz Vermelha, o Centro Comunitário de São Sebastião, o Centro Social de Palmela e o Centro de Apoio aos Sem Abrigo, através de donativos feitos por transferência bancária para o NIB: PT50004554504021913919855.- Jorge Nice, 21h30- Gérson, 19h00- Monchique, 21h30- Carla Lança, 19h00- Piedade Fernandes, 19h00- Deolinda Jesus, 21h30- Rui David- Os Alcorrazes, 21h30- Sara Margarida, 19h00- Toy- André Patrão, 19h00- Irmãos Cabana- Margarida Piedade- Susana Martins, 19h00- André Patrão &Susana Martins