Com cinco caras novas no onze inicial (Mano, Nuno Valente, Zequinha, Mendy e Cádiz), o Vitória teve uma entrada acutilante e conseguiu chegar ao golo. O avançado venezuelano, que se estreou ontem pelo seu novo clube, correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Mendy na esquerda, antecipando-se a um defesa adversário.



O Extremadura tentou reagir, mas foi o Vitória a conseguir ampliar a vantagem, aos 28 minutos, por Zequinha. O extremo formado na cantera vitoriana – recebeu a ovação da noite – cobrou o penálti que teve origem numa falta cometida sobre o avançado Mendy.



No segundo tempo, Lito Vidigal fez várias alterações, lançando, entre outros, Joel Pereira (jogou entre os 46 e os 72 minutos) e Hildeberto (jogou os 25’ finais ). O calor intenso – que motivou duas paragens para a hidratação dos jogadores – não impediu as equipas de procurarem de forma incessante a baliza, numa partida de bom nível. De penálti, Éber Bessa fez o 3-0, mas o golo não esmoreceu os espanhóis que tiveram uma boa reação, marcando por duas vezes, por Airam Cabrera.



Lito elogia equipa



Ao oitavo teste da pré-época, o Vitória fez ontem o seu jogo de apresentação oficial no Estádio do Bonfim, alcançando um triunfo, por 3-2, sobre os espanhóis do Extremadura. Na noite em que foram apresentados Joel Pereira (guarda-redes, ex-Manchester United) e Hildeberto (defesa/médio, ex-Legia), todos os golos sadinos foram apontados por reforços: Cádiz, Zequinha e Éber Bessa.Após um início de jogo auspicioso – aos 50 segundos já a equipa de Lito Vidigal vencia, graças a um golo do venezuelano Cádiz –, o Vitória, que aos 80 minutos vencia por 3-0, ainda apanhou um susto na reta final do jogo. Já depois de ter feito 12 alterações na partida, Lito Vidigal viu o conjunto espanhol, que subiu este ano à 2ª Divisão, marcar por duas vezes, colocando o resultado em 3-2.

Autor: Ricardo Lopes Pereira