Renovação de Velázquez pronta para ser assinada

Apesar de Julio Velázquez terminar no final da época o contrato que o liga ao Vitória, o presidente Paulo Gomes acredita que o treinador continuará a ser o homem do leme dos sadinos na próxima temporada. A intuição do dirigente resulta do diálogo que tem mantido com o técnico espanhol desde que o plantel retomou, há duas semanas, os trabalhos no Estádio do Bonfim.

"Já tive algumas conversas com o treinador. Não tivemos ainda a conversa decisiva, mas uma coisa posso dizer: estamos os dois no mesmo caminho e esse caminho está a ser feito de uma forma muito comum e, por isso, podemos ter um acordo a qualquer momento", revelou o líder dos sadinos, de 50 anos, em entrevista concedida ao Canal 11.

Valorização do clube

Eleito presidente em janeiro de 2020, Paulo Gomes não poupou elogios ao treinador, de 38 anos, e reiterou o otimismo em relação à renovação do contrato entre ambas as partes. "Julio Velázquez tem valorizado o clube e a cidade. A sua competência é vista por todos de uma forma bem visível, portanto, acho que estamos no bom caminho", considerou.

Com quatro triunfos, quatro empates e cinco derrotas nas 13 jornadas à frente da equipa na Liga, o treinador espanhol, que sucedeu no cargo a Sandro Mendes e, posteriormente, ao interino Meyong, mantém, à 24ª ronda, os sadinos na 12ª posição, com 28 pontos, 12 acima dos lugares de despromoção.