Responsabilidade exigida em dia decisivo

A receção de amanhã ao Tondela é decisiva para o V. Setúbal continuar a sonhar com a presença na final four da Allianz Cup. Mesmo sabendo que só em caso de triunfo a sua equipa poderá discutir o primeiro lugar com o Sp. Braga, na derradeira jornada do Grupo B, o treinador Lito Vidigal diz que não há razões para os seus jogadores acusarem nervosismo. "Passo-lhes a ideia de que temos a obrigação de ser sérios, profissionais, e dar tudo em campo. Agora, se ganhamos ou perdemos é outra história", salienta.

O técnico assegura que a atitude da equipa não será diferente daquela que é adotada nos jogos do campeonato. "É claro que são provas distintas, mas não faço diferenciação. Temos mais um jogo e vamos competir com a intenção de vencer. Encaramo-lo com a mesma motivação e querer", afirma, não escondendo o caráter decisivo do encontro. "Uma vitória dá-nos a possibilidade de continuar na competição. É nesse sentido que vamos trabalhar", frisa.

Tal como fez em jogos anteriores da Taça de Portugal e da Allianz Cup, Lito Vidigal, que está privado dos internacionais Joel Pereira (sub-21 de Portugal), Mikel Agu (Nigéria) e Mendy (Guiné-Bissau), vai fazer alterações no onze, de modo a possibilitar a entrada de futebolistas menos utilizados. "Vamos dar a possibilidade a outros jogadores que têm atuado menos vezes na Liga de o fazerem nesta competição. Confiamos em todos e há a responsabilidade dos jogadores de aproveitarem a oportunidade que vão ter", refere.

Os sadinos defrontam o Tondela três semanas depois de terem vencido (2-1) na casa do adversário na Liga NOS. Sobre os beirões, o treinador só tem elogios, mas deixa uma garantia. "É uma equipa forte e de qualidade que defrontámos há pouco tempo. É um clube que está sustentado na Liga e tem feito campanhas interessantes. Respeitamo-los, mas a nossa intenção é vencer."

A equipa, recorde-se, não se treinou no relvado do Bonfim durante a última semana para poupar o piso, que já tinha sido criticado por Lito Vidigal. Ontem, o técnico voltou a fazer a sua análise. "Não se fazem milagres, leva tempo. Parece-me estar melhor do que no último jogo, mas não está ainda nas condições que pretendemos", admite, a terminar.



Lesionados perto do regresso



André Sousa, André Pedrosa e Berto continuam lesionados e, por esse motivo, continuam fora das contas para Lito Vidigal. No entanto, o treinador sadino revelou, durante a conferência de imprensa de ontem, que os três jogadores estão a recuperar bem e poderão voltar a estar às suas ordens em breve. "Tivemos algumas lesões traumáticas. Os jogadores que as tiveram estão a recuperar e estão perto de regressar", esclarece Lito Vidigal.