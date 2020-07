Rodrigo Pereira assina pelo V. Setúbal

O avançado Rodrigo Pereira, de 17 anos, deixou o Benfica e assinou pelo V. Setúbal, depois de na época transata ter marcado 6 golos nos 19 jogos que disputou pelos juniores B encarnados.





A assinatura do contrato foi seguida de perto pelo presidente dos sadinos Paulo Gomes, que desta forma garantiu um reforço importante para a próxima temporada, numa altura em que a aposta na formação parece ser cada vez maior. Recorde-se que em marcha está também a remodelação do Complexo desportivo da Várzea, com o intuito de melhorar as condições de trabalho da formação sadina, fator determinante para que os jovens talentos do clube possam evoluir.