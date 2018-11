Ronaldo e Mourinho dão parabéns ao Vitória

Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, e José Mourinho, técnico do Man. United, marcaram ontem presença, via vídeo, na gala comemorativa do 108º aniversário do V. Setúbal. Na noite em que José Semedo foi distinguido com o prémio de jogador do ano, CR7 enviou uma mensagem a felicitar o amigo "Semi" e deu os parabéns ao Vitória, um gesto que também foi replicado pelo Special One.

"Semi, é para te mandar um grande abraço, irmão. És da família e fico honrado que tenhas vencido esse prémio no grande Vitória! Um grande abraço a todos os jogadores e à instituição. Parabéns pelos 108 anos, espero que possa continuar. É um clube do qual gosto muito e acompanho", afirmou Cristiano. Quanto a Mourinho, ladeado por Silvino Louro e Ricardo Formosinho, foi mais sucinto. "Aqui dos vitorianos de Manchester um grande abraço a todos, muitos e muitos anos de vida e história", referiu.

Quem também fez chegar mensagens de vídeo à festa foram José Fonte e Silvestre Varela, internacionais A por Portugal, que têm em comum terem passado pelo Bonfim. André Sousa, filho do antigo capitão e treinador dos sadinos, Hélio Sousa, foi eleito o melhor jogador jovem, e Tomás Azevedo a revelação. Ainda no futebol, Sandro Mendes (ex-capitão e atual diretor desportivo) e Carlos Cardoso (antiga glória das décadas de 1960 e 1970 e ex-treinador) receberam prémios de reconhecimento.

O presidente, Vítor Hugo Valente, mostrou-se confiante. "Queremos estabilizar o futebol na 1ª Liga, projetando novos caminhos e objetivos que são colocar o Vitória em linha com o passado e lutar pelos lugares que dão acesso à Europa. Lá chegaremos, é o nosso sonho", sublinhou, fazendo um balanço positivo dos 11 meses no cargo: "Lutamos para minorar as desigualdades gritantes que existem no futebol português."

Além do plantel treinado por Lito Vidigal, Pedro Proença, presidente da Liga, e Maria das Dores Meira, edil da Câmara Municipal de Setúbal, estiveram presentes na noite em que foram entregues emblemas aos sócios com 25, 50 e 75 anos de filiação. O jogador Zequinha recebeu o de prata.