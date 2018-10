Ronaldo felicita amigo Semedo

No dia seguinte a ter bisado na vitória (2-1) da Juventus sobre o Empoli, Cristiano Ronaldo celebrou com champanhe um golo do amigo José Semedo no triunfo (2-1) do V. Setúbal em Tondela. O craque português, quando os sadinos iam no autocarro de regresso a Setúbal, fez questão de ligar ao médio para o felicitar. "Estava com a noiva em Milão num hotel e ligou-me para me dar os parabéns. Fez questão de festejar com uma taça de champanhe. Fiquei feliz por se ter lembrado de mim. É um homem com um coração de ouro", conta o médio.

Após marcar o golo, Semedo celebrou da mesma forma que CR7, ideia que já tinha desde uma viagem recente que fez com o amigo. "Quando estivemos juntos na China falámos de futebol e ele deu-me umas dicas sobre os movimentos a fazer na área, nos lances de bola parada, para ter mais hipóteses de marcar. Disse-lhe que quando marcasse iria festejar como ele. Rimos, estando longe de pensar que isso viria a acontecer", admitiu Semedo, que já não fazia um golo desde 2011/12, então pelos ingleses do Sheffield Wednesday

Elogios de Cancelo

João Cancelo lembrou o resultado do clássico espanhol para explicar a influência de CR7. "Quando ele joga numa equipa, essa equipa torna-se a melhor. A melhor prova disso é o clássico: Sem Messi, o Barcelona venceu por 5-1; sem Ronaldo, o Real Madrid perdeu por 1-5. Essa é a diferença", disse o lateral à Sky Italia, vincando: "Nasceu para vencer e para ajudar os colegas a vencerem."