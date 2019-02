Rúben Micael e Zequinha são baixas de última hora no V. Setúbal para o Dragão

O médio Rúben Micael e o avançado Zequinha ficaram esta sexta-feira fora da lista de 21 convocados do Vitória de Setúbal para a partida de sábado, da 22.ª jornada da Liga NOS, no reduto do FC Porto.Segundo o clube setubalense, ambos os jogadores sofreram "pequenos toques" no treino realizado na manhã de hoje no Estádio do Bonfim e não viajaram com o plantel treinado por Sandro Mendes, que também, tem lesionados os médios André Pedrosa e Mikel Agu.Novidades na lista de convocados são as presenças dos reforços de janeiro Makaridze (guarda-redes) e Kigi (avançado).Em relação à jornada anterior, com o Belenenses (empate 0-0), há ainda a destacar as inclusões do defesa Baba Fernandes e do médio Luís Cortez.Vitória de Setúbal, 13.º classificado, com 22 pontos, e FC Porto, líder do campeonato, com 51, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da 22.ª jornada da I Liga.Cristiano, Milton Raphael e Makaridze.Mano, Cascardo, Artur Jorge, Baba Fernandes, Vasco Fernandes, Sílvio e André Sousa.José Semedo, Luís Cortez, Tiago Castro, Nuno Valente e Éber Bessa.Berto, Mendy, Kigi, Jhonder Cádiz, Valdu Té e Allef.