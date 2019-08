V. Setúbal oficializa saída do capitão Vasco Fernandes

Vasco Fernandes já não é jogador do V. Setúbal. O até agora capitão dos sadinos deixa o Bonfim para rumar ao futebol turco, segundo um comunicado do clube vitoriano."É um clube enorme, que me catapultou para um nível superior e tenho de estar eternamente grato. É um momeno difícil, mas foi uma decisão pessoal, pensada e ponderada. E chegou no momento certo. Recebi uma proposta do estrangeiro e decidi aceitar", frisou o jogador.Esta era a quarta temporada do jogador de 32 anos no V. Setúbal. O central foi titular nos dois jogos disputados, para a Allianz Cup e Liga NOS.