Sadinos prometem ir à luta

Depois do empate (1-1) de domingo para a 1ª Liga, Julio Velázquez promete um V. Setúbal ambicioso no reencontro de hoje com o V. Guimarães, no duelo da 2ª jornada do Grupo B da Taça da Liga. "Não sei se vamos ganhar, perder ou empatar, mas sei que o adversário não vai ter um jogo fácil", assegurou, considerando que "os dois jogos são totalmente diferentes porque se trata de uma prova diferente".

Apesar de o foco ser conseguir a permanência na 1ª Liga, o técnico espanhol frisa que o Vitória "jogará sempre para ganhar", independentemente da competição. "Temos de representar o clube com dignidade, responsabilidade e profissionalismo para que os nossos adeptos se sintam identificados com o que veem no relvado", vincou, admitindo fazer alterações no onze. Entretanto, Berto (treinou condicionado) e Hachadi (fez trabalho específico no relvado) ainda não serão opção.