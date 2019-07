Sadinos recebem decisão do Conselho de Justiça "com total naturalidade"

O Vitória de Setúbal considera natural a decisão do Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que confirmou esta sexta-feira a inscrição do clube na Liga NOS, não dando provimento ao recurso apresentado pelo Desportivo de Chaves."Foi com total naturalidade que o Vitória FC recebeu a notícia da decisão do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol relativa ao recurso apresentado pelo Chaves, que confirmou a legalidade na inscrição do nosso clube na Primeira Liga 2019/20", lê-se no documento emitido na página oficial do clube.Em causa estava um recurso apresentado pelo Desportivo de Chaves, 16.º classificado do último campeonato e primeiro despromovido à 2.ª Liga, alegando que o processo de inscrição da formação setubalense não estava em conformidade, relativamente aos pressupostos financeiros, e que foi hoje considerado improcedente."A decisão hoje revelada reconheceu a completa falta de fundamento do recurso. Apresentámos a nossa defesa com plena confiança na razão que desde sempre sabíamos ter e que veio agora a ser comprovada na decisão tomada, fazendo-se assim justiça", refere o comunicado do conjunto setubalense.A finalizar, o Vitória de Setúbal, sem especificar as medidas a adotar, não exclui uma tomada de posição mais assertiva para defender o clube."O Vitória FC saberá retirar todas as devidas consequências deste processo e não deixará de utilizar todos os meios ao seu dispor para a defesa intransigente dos seus interesses e do bom nome da nossa instituição", afirmam.