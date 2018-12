Sadinos renovam com André Sousa e André Pedrosa

O Vitória de Setúbal renovou esta quinta-feira contrato com o defesa André Sousa, até 2023, e o médio André Pedrosa, até 2022, anunciou o clube da Liga NOS na sua página oficial.Além destes dois jogadores, que integram o plantel principal e são oriundos dos escalões de formação do clube, os sadinos anunciaram também a renovação com o guarda-redes João Valido (até 2023) e o médio João Marouca (2021), atletas de 18 anos que têm dividido a época entre os juniores e os sub-23.O lateral-esquerdo André Sousa, de 20 anos, que tinha ainda mais um ano de contrato, disse estar "muito feliz" pela prorrogação do vínculo."Estou muito feliz. Este gesto da administração significa que confiam no meu trabalho e aquilo que posso prometer é que vou continuar a dar o meu máximo para ajudar o meu clube de coração", disse o filho de Hélio Sousa, ex-capitão e treinador dos sadinos.André Pedrosa, de 21 anos, cujo contrato terminava em junho de 2019, assinou, tal como o colega, um contrato válido para as três próximas épocas, ficando desta forma ligado ao Vitória até 2022."É muito importante para mim este voto de confiança da administração e vai dar-me ainda mais alento para trabalhar diariamente para ganhar o meu espaço na equipa", disse em declarações ao 'site' do emblema setubalense.Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória se Setúbal, sublinhou que a renovação dos contratos com os quatro jovens vai ao encontro da aposta do clube nos atletas oriundos da formação"São jogadores que consideramos serem mais-valias para o clube em termos futuros e, nesse sentido, entendemos prolongar os respetivos vínculos contratuais que surgem na sequência daquilo que prometemos aos sócios: uma aposta nos jogadores formados no Vitória", referiu.