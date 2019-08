Sadinos renovam com Mathiola até 2024 e fixam cláusula de 15 milhões de euros

O médio brasileiro Rodrigo Mathiola, apontado como uma das principais promessas do V. Setúbal, renovou contrato com o clube da I Liga até 2024, vínculo que estabeleceu também uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, anunciaram esta quarta-feira os sadinos na sua página oficial.





O jogador, de 21 anos, que na época anterior representou os sub-23 e está agora ao serviço da equipa principal dos vitorianos, não esconde a satisfação pela prorrogação do contrato. "Estou muito feliz de renovar com o enorme Vitória. Gostaria de agradecer ao presidente, à restante direção e todas as pessoas que estão diretamente ligadas ao clube por me darem esta oportunidade. É um sonho realizado", disse.Formado no Cruzeiro, Rodrigo Mathiola chegou a Setúbal no início da temporada transata oriundo do Barra SC. Em relação aos objetivos, o médio é perentório. "Agora há que continuar a trabalhar bem e a evoluir a cada treino e a cada jogo. Sou mais um para ajudar a equipa alcançar os objetivos. Vou dar tudo para honrar sempre esta vitoriosa camisola", sublinhou".