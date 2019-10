Sandro antes do despedimento: «Temos 8 pontos e o 5.º tem 12. Será que estamos assim tão mal?»

Minutos antes de ser despedido do cargo de treinador do V. Setúbal , Sandro Mendes abordou o encontro com o Marítimo na sala de conferência de imprensa do Bonfim, considerando que a equipa por si orientada "não está assim tão mal", até porque, em comparação, o quinto colocado tem apenas mais 4 pontos na tabela classificativa. Em relação ao jogo com o Marítimo , Sandro admite que a partida foi complicada, mas frisou que a sua equipa criou algumas oportunidades claras para marcar."Foi um jogo difícil e disputado. A primeira parte foi dividida e, em alguns momentos, até mal jogada. Na segunda, o Vitória fez tudo para ganhar. Tivemos duas oportunidades claras, mas, infelizmente, não marcámos os golos que nos dariam a vitória.Não é fácil fazer golos e criar oportunidades. Estaria mais preocupado se não criássemos oportunidades. Ninguém quer marcar mais do que os jogadores. Se calhar mexe com o aspeto psicológico dos jogadores, os sons que vêm da bancada.Sou de Setúbal e fiz aqui a minha carreira. Os adeptos são exigentes, mas há coisas que convém perceber. O Ghilas chegou tarde e a precisar de recuperar a forma. Não queremos 'rebentar' o jogador que já estava com algumas dificuldades.Entendo que adeptos querem ganhar, mas não querem mais do que nós. Se houvesse união e não passassem tanta intranquilidade talvez estivéssemos melhor. Infelizmente, hoje não aconteceu isso. Temos de trabalhar, a entrega e dedicação foram enormes.Sim, sabe. O Vitória fez tudo para ganhar o jogo. As duas grandes ocasiões de golo são nossas. Se pudesse ganhava os jogos todos. Temos oito pontos e o quinto classificado tem 12. Será que o Vitória está assim tão mal?