Sandro Mendes chama 12.º jogador para ganhar na estreia

O treinador do V. Setúbal, Sandro Mendes, apelou este domingo à presença do "12.º jogador" para que a equipa possa vencer o Tondela, na segunda-feira, na jornada de estreia dos sadinos na Liga NOS 2019/20."A jogar em casa, contamos com o nosso público, o nosso 12.º jogador, para nos dar força e para que nos empurre para conseguirmos o que tanto queremos: ganhar", disse o técnico, em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim.Sandro Mendes, que recusa a ideia de o Tondela se apresentar fragilizado em Setúbal pelo facto de ter sido há uma semana eliminado da Taça da Liga [derrota 1-0 com o Penafiel], alertou para a qualidade do oponente."Espero uma equipa taticamente bem trabalhada, com um treinador novo e ideias diferentes. Têm jogadores com qualidade que nos vão pôr à prova em muitos aspetos, mas temos de nos concentrar em nós, com respeito máximo pelo Tondela", garantiu.O V. Setúbal segue invicto em 2019/20 - cinco triunfos e quatro empates nos testes da pré-época e triunfo sobre o Moreirense na Taça da Liga (1-0) -, mas Sandro Mendes, apesar de satisfeito, não se deslumbra com o registo."Dá-nos motivação, mas a pré-época vale o que vale. Agora são jogos a doer. Foi bom começarmos bem, mas já passou. Temos de estar focados no que temos de fazer com motivação e confiança. Estamos bem e preparados para fazermos um grande jogo contra uma equipa que nos vai criar bastantes dificuldades", vaticinou.O treinador do V. Setúbal fez ainda questão de elogiar os seus jogadores antes do arranque oficial do campeonato."A semana de trabalho foi igual a todas as outras desde que começámos. Houve muito empenho dos jogadores, alegria e a satisfação de trabalhar sobre uma vitória, mas estamos todos conscientes de que não conseguimos nada. O empenho, trabalho e concentração têm sido muito grandes como é apanágio destes jogadores", vincou.André Pedrosa, Alex Freitas e Amâncio, que recuperam de lesões, assim como Nuno Pinto (prossegue programa de treino específico após debelar linfoma) e Mendy (impossibilitado de treinar e jogar por lhe ter sido recentemente detetada uma anemia) não serão opções nos sadinos na segunda-feira.Por só ter chegado esta semana a Setúbal, o avançado Brian Mansilla, internacional sub-20 argentino que alinhava no Racing Club, também não vai a jogo devido a ausência do certificado internacional.O V. Setúbal defronta o Tondela na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.