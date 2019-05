Sandro Mendes: «Conseguimos garantir a permanência com uma imagem fantástica»

Sandro Mendes, treinador do V. Setúbal, não escondeu a felicidade pelo facto de os sadinos terem garantido a permanência neste domingo, após vencerem em Chaves."Conseguimos o nosso objetivo, garantir o Vitória na I Liga e conseguimos garantir com uma imagem fantástica, atitude muito grande e, dentro do possível, com um bom jogo. Tenho de deixar uma palavra aos nossos jogadores, que já há algum tempo não podem dar o contributo, como o Nuno Pinto, que todos sabem a situação que atravessa, o Alex e o Pedrosa, com lesões de há muito tempo e que estão a sofrer muito porque de fora sofre-se muito mais do que dentro. Também uma palavra de agradecimento aos outros atletas que jogaram, pois antes do jogo falou-se que o Vitória vinha com menos quatro jogadores [devido a castigos], mas veio com 18, não com menos, e tiveram uma atitude fantástica e corresponderam da melhor maneira. Por tudo o que sofreram, estão de parabéns, são fantásticos e há que tirar ilações para não estar há dez anos a lutar para não descer.""Tentamos entrar sempre fortes em todos os jogos, nem sempre conseguimos, hoje tivemos a felicidade de entrar e marcar o que nos deu alguma tranquilidade. Na segunda parte tentámos controlar até chegar o penálti, que nos desequilibrou um pouco. Tivemos uma oportunidade na cara do guarda-redes que não aconteceu e teria resolvido o encontro.""Aconteceu e não gostaríamos que tivesse acontecido. Refletimos e hoje demos a verdadeira imagem de que é do grupo de trabalho".