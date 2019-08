Sandro Mendes: «Digo aos jogadores que me deram um apito e não uma varinha mágica»

Sandro Mendes acredita que o V. Setúbal podia ter vencido o Moreirense no Bonfim (), sobretudo pela segunda parte que os sadinos fizeram. O técnico comentou também o nervosismo demonstrado pelos adeptos, falando ainda sobre Nuno Pinto e Semedo."Dou os parabéns aos meus jogadores pelo que fizeram, pelo que correram e tentaram. A primeira parte foi repartida e tivemos uma oportunidade para marcar pelo Hachadi. Na segunda, tentámos ter mais volume de jogo. Criámos algumas situações, mas não marcámos. Faltou alguém que empurrasse a bola para dentro da baliza.[O que falta à equipa?] Em tom de brincadeira, digo aos jogadores que me deram um apito e não uma varinha mágica. Estamos todos neste grupo de trabalho super tranquilos pelo que temos trabalhado. Cada um que faça a sua análise, falta muita coisa. Jogadores e equipa técnica estão de consciência supertranquila.[Nervosismo dos adeptos afeta equipa?] Todos sabemos que são exigentes e ainda bem. Não acho normal este comportamento que já tínhamos na primeira jornada. Nós profissionais temos de lidar com isso e a exigência dos adeptos. Vamos procurar já no próximo jogo o que queremos é ganhar.[Quando pode regressar Nuno Pinto?] É bom contar com todos os jogadores que têm qualidade. É preciso não esquecer que o Nuno esteve oito meses parado. Daí ter ido aos sub-23. É um dos 30 que temos no plantel. Quando volta? Só o tempo dirá. O jogador tem muita vontade e a prova disso é que quis ir aos sub-23 e não foi contrariado.[Importância de Semedo] É um excelente profissional. É agressivo, mas não é maldoso. É um jogador muito fácil de expulsar. Os adversários passas por ele e gritam. É uma mais-valia muito grande. É o nosso capitão", disse, na conferência de imprensa após a partida.