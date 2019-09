Sandro Mendes: «Não é qualquer equipa que faz o que fizemos hoje na Luz»

Sandro Mendes mostrou-se satisfeito com a exibição que o V. Setúbal realizou em casa do Benfica, apesar da derrota por. O treinador lamenta o golo sofrido na melhor fase dos sadinos e abordou a falta de golos da sua equipa."Sabíamos que era um jogo difícil. O Benfica tem uma excelente equipa, com excelentes jogadores e uma excelente estrutura. O Vitória de Setúbal apresentou qualidade e não é qualquer equipa que faz o que fizemos hoje na Luz. Viemos jogar o jogo pelo jogo. O Benfica entrou muito forte, a tentar marcar cedo e não conseguiu. Na segunda parte entrámos muito bem. Não marcamos. O Benfica marcou na sequência de uma bola parada.Não temos feito muitos golos. Mas temos criados oportunidades. Falta confiança e um pouco de qualidade no último terço. Estou convencido que os golos vão acabar por aparecer.O Vitória de Setúbal começou a época com uma ideia de jogo totalmente diferente que a que temos agora. Não chegaram os jogadores que queríamos. Os jogadores foram chegando aos poucos. O Vitória de Setúbal está a crescer de dia para dia", disse na conferância de imprensa depois do jogo.