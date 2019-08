Sandro Mendes: «O Vitória tentou jogar, mas não conseguimos ligar o jogo»

Sandro Mendes admite que o V. Setúbal teve dificuldades em "ligar o jogo" no encontro de encerramento da primeira jornada da Liga NOS frente ao Tondela (). O treinador dos sadinos admite que os beirões criaram dificuldades e que o resultado não é satisfatório. Sandro criticou ainda a expulsão de Semedo e o facto de o jogo se disputar numa segunda-feira."Não jogamos sozinhos. O Vitória tentou jogar, mas não conseguimos ligar o jogo. Fomos uma equipa com muita vontade e a trabalhar muito. Dei-lhes os parabéns pelo que fizeram.O adversário criou-nos muitas dificuldades e não posso sair satisfeito. Temos trabalhado e queríamos ganhar. Temos de analisar o que fizemos de bem e menos bem. Não fizemos o golo, mas mantivemos a nossa baliza a zero.O grande problema do Vitória foi não conseguir controlar o jogo como queríamos. Vamos continuar a trabalhar para o jogo da próxima semana.[Expulsão de José Semedo] Vi o mesmo que todos no estádio. Não comento arbitragem, mas o Semedo foi expulso sem fazer uma única falta.O positivo foi ver o querer, vontade e atitude da equipa. O menos positivo foi não controlarmos como queríamos e temos, por isso, de dar mérito ao adversário.[Assobios do público quando bola é passada para a zona defensiva] Tenho 42 anos e desde os 11 que jogo aqui no Vitória. O público tem direito de se manifestar como quer. Temos de o respeitar. Vai haver jogos em que vamos conseguir jogar melhor e outras vezes não.[Jogos à segunda-feira] Já falei antes disso. Está provado que os jogos à segunda atraem menos público. Não é uma guerra minha, mas não é bom para atrair público", disse.