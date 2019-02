Sandro Mendes: «Pontuar é sempre importante mas a nossa intenção era ganhar»

O treinador do V. Setúbal, Sandro Mendes, diz que "falta um pouco de tranquiliddae" para a equipa voltar aencarrilar no caminho das vitórias. Ainda assim o técnico mostrou-se satisfeito pela conquista de um ponto no campo do Nacional "Pontuar é sempre importante. Significa que somamos pontos áqueles que já tínhamos. A nossa intenção era ganhar. Não fomos capazes e levamos um ponto. Um ponto é sempre um ponto. Está a faltar um pouco de tranquilidade, mas os jogadores estiveram muito bem, na entrega, na luta e no querer. A espaços tivemos alguma qualidade, mas faltou meter a bola dentro da baliza. Foi um jogo muito dividido, com muito vento. A equipa do Nacional também não teve grandes oportunidades de golo, tal como nós", afirmouQuanto à sua continuidade no comando técnico dos sadinos, Sandro Mendes afirma que está preparado para fazer o melhor pelo clube."Não me cabe a mim dizer se continuo ou não. Cabe à administração e ao presidente saber o que é melhor para o clube. Eu estou aqui para fazer o melhor e é isso que vou fazer no dia a dia. A minha vontade é de continuar a servir e bem, o Vitória de Setúbal", declarou.