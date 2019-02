Sandro Mendes quer "jogo quase perfeito" para surpreender FC Porto

O treinador do V. Setúbal, Sandro Mendes, disse hoje acreditar que a sua equipa pode surpreender o FC Porto, no sábado, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.Apesar de estar consciente da tarefa árdua que tem pela frente, o técnico frisou em conferência de imprensa a importância de a sua equipa rubricar uma excelente exibição para se estrear a vencer sob o seu comando, depois de três empates."Acreditamos sempre, mas só acreditar não chega. Temos de fazer um jogo muito bom, quase perfeito, e tentar que o FC Porto não esteja num bom dia. Temos as nossas possibilidades e é com isso que vamos encarar o jogo, mesmo sabendo que será um jogo complicado", referiu.Questionado sobre o facto de o oponente não vencer há três partidas [empates com Vitória de Guimarães e Moreirense, ambos no campeonato, e derrota com a Roma, na Liga dos Campeões], Sandro Mendes prefere manter o foco na sua equipa."Preocupamo-nos connosco próprios. O FC Porto não ganha há três jogos e nós não fazemos há quanto tempo? Um pouco mais [10 jornadas]. Sabemos que vai ser um jogo difícil e que temos pela frente uma equipa que está em primeiro lugar. Cabe-nos contrariar o favoritismo do FC Porto e agarrarmo-nos às hipóteses que temos", vincou.As ausências de jogadores influentes dos 'dragões', como são os casos de Marega e Brahimi, não aliviam as preocupações do treinador dos setubalenses."É claro que não estou menos preocupado. O FC Porto é sempre forte, tem várias opções e jogadores internacionais de muita qualidade. Tomara o Vitória ter um banco [de suplentes] como o do FC Porto", disse.O técnico admitiu que um dos objetivos da sua equipa no Estádio do Dragão passa por ter uma boa coesão defensiva para retardar o golo do oponente."Esperemos que sim [retardar golo ao máximo]. Por nossa vontade, até esperamos conseguir golo primeiro. Aí, a intranquilidade seria maior. Amanhã [sábado], vamo-nos agarrar ao que temos e ver o que o jogo diz", afirmou.Sobre a saída do defesa Dankler, cuja transferência para os japoneses do Vissel Kobe foi hoje oficialmente confirmada pelo Vitória de Setúbal, Sandro Mendes comentou a 'baixa' que vai ter no Dragão."Tenho o Vasco Fernandes, o Artur Jorge e o Baba Fernandes. São jogadores que me dão garantias e é com eles que tenho de trabalhar. A Dankler agradeço tudo o que deu ao Vitória no curto espaço de tempo que cá esteve", disse.Vitória de Setúbal, 13.º classificado, com 22 pontos, e FC Porto, líder do campeonato, com 51, defrontam-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da 22.ª jornada da I Liga