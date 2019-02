Sandro Mendes: «Sabemos onde estamos e para onde queremos ir»

O treinador Sandro Mendes prometeu esta sexta-feira um V. Setúbal determinado em alcançar no sábado o triunfo na receção ao V. Guimarães, em jogo da 23.ª jornada da Liga NOS.Em conferência de imprensa, o técnico dos sadinos assegura que a sua equipa tudo vai fazer para quebrar o ciclo de 11 jornadas (quatro sob o seu comando e sete sob a liderança de Lito Vidigal) que o clube leva sem ganhar."Os jogadores tudo vão fazer para conseguir os três pontos. Esse é o nosso objetivo. Se viéssemos de um ciclo de três ou quatro vitórias, seria totalmente diferente. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir", disse.Questionado sobre a possibilidade de os jogadores acusarem ansiedade pela posição que ocupam na classificação (15.º lugar com 22 pontos, apenas um acima dos lugares de despromoção), Sandro Mendes frisa a importância da tranquilidade."Tanto se ganha um jogo no minuto um como no 91 ou 92. O lugar na tabela que a equipa ocupa dá-nos alguma intranquilidade. O apoio do nosso público, além de força, dá-nos tranquilidade. Tudo faremos para que possamos contar com esse apoio", referiu.Apesar da fase negativa que atravessam, o treinador, que assumiu o cargo no passado dia 25 de janeiro, garante que a semana de trabalho foi positiva."Preparámo-nos bem e tivemos uma semana de trabalho produtiva. Houve mais tempo para assimilar ideias e a resposta está a ser positiva. Jogamos em casa e vamos tentar, com a ajuda do nosso público, tornar a equipa ainda mais forte", disse.Sobre as principais cautelas a ter com o V. Guimarães, Sandro Mendes salienta a qualidade coletiva."Valem pelo seu todo e estão muito bem orientados por um treinador que todos conhecemos em Portugal. Têm uma ideia de jogo bem delineada, os intervenientes sabem o que fazem e com qualidade. A prová-lo está o facto de lutarem por lugares europeus. Podemos esperar uma equipa com bastante qualidade", elogiou.Frente ao conjunto vimaranense, o Vitória de Setúbal não pode contar com os contributos de Éber Bessa (castigado) e André Pedrosa e Mikel Agu (ambos lesionados).V. Setúbal, 15.º classificado, com 22 pontos, e V. Guimarães, sexto com 35, defrontam-se sábado, 20:30 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 23.ª jornada do campeonato.