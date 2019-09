Sandro Mendes: «Se fosse fácil fazer golos, os jogos terminavam 8-8»

Sandro Mendes ficou satisfeito com o empenho dos jogadores do V. Setúbal nofrente ao Portimonense. O treinador dos sadinos diz que é preciso trabalhar o aspeto ofensivo da equipa."É importante pontuar. Nos últimos dois jogos conseguimos quatro em seis possíveis. Podíamos ter feito mais do que fizemos nos primeiros minutos do jogo, em que tivemos várias oportunidades junto da baliza contrária. Com mais tranquilidade podíamos já mais perto do final ter conseguido algo mais.Os jogadores quiseram ganhar, mas mais uma vez mais conseguimos. Estou satisfeito pelo empenho que mostraram na partida.[Equipa marca pouco e sofre poucos golos] A equipa não está dividida porque somos um todo. Os avançados também defendem. Falta fazer golos, é verdade. Se fosse fácil fazê-los, os jogos terminavam 8-8.Falta-nos qualquer coisa e é isso que temos de melhorar e ir à procura", disse no final do jogo.