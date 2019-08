Sandro não quer jogos às segundas

O Vitória de Setúbal começa a edição 2019/20 da Liga NOS na próxima segunda-feira, pelas 20h15, diante da formação do Tondela. O facto de a partida no Estádio do Bonfim, que encerra a jornada inaugural do campeonato, acontecer a uma segunda-feira não agradou aos responsáveis do emblema setubalense, a começar pelo treinador Sandro Mendes, que já se pronunciou sobre o assunto, não se inibindo de tecer críticas ao agendamento de partidas para esse dia.

Para o técnico dos sadinos, os últimos anos têm provado que o espetáculo só tem a perder com partidas à segunda-feira por não ser convidativo para os adeptos se deslocarem aos estádios, razão pela qual defende o fim de jogos nesse dia. "Está mais do que provado que os jogos à segunda-feira não trazem ninguém aos estádios. Era bom que acabassem", afirmou o treinador, de 42 anos, apelando à Liga Portugal para esta "rever a situação".

E começar o campeonato na segunda-feira causa ainda maior estranheza ao técnico dos sadinos até pelo facto de a Liga ter anunciado que, na nova temporada, só em casos excecionais haveria partidas no primeiro dia da semana. O facto de o Vitória entrar em campo na segunda-feira não altera em nada o que tem traçado para o duelo com o Tondela, assegurou o técnico Sandro Mendes. "Temos de jogar de qualquer forma, quer seja à segunda, terça ou quarta. O nosso objetivo também é sempre o mesmo: ganhar", frisou.



Liga portuguesa diversificada



Após as queixas do Tondela e agora de Sandro Mendes, treinador do V. Setúbal, sobre a marcação de jogos da 1ª Liga para as noites de segunda-feira, Record lança um olhar para o que se passa nos denominados ‘Big 5’ e há uma conclusão imediata: Portugal tem maior diversidade em termos de horários das partidas.



De facto, conforme o estabelecido no artigo 89º do Regulamento de Competições, há 14 possibilidades para encaixar as partidas do campeonato (dois horários às sextas, cinco aos sábados, cinco aos domingos e dois às segundas). Quem se aproxima mais é a Espanha, com 11 horários possíveis durante a última temporada, seguindo-se a Itália com nove. Curiosamente, em ambos os países só se disputa um jogo por ronda às segundas-feiras.



Menos diversificados em termos de horários dos jogos são os campeonatos da Inglaterra (8), Alemanha (7) e França (6).