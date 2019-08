Sandro: «O jogo do Dragão está ultrapassado»

O treinador do Vitória de Setúbal disse esta quinta-feira que a goleada sofrida com o FC Porto não afetou a equipa para o jogo com o Moreirense, que abre na sexta-feira a terceira jornada da Liga NOS.Em conferência de imprensa, , Sandro Mendes assegurou que o 4-0 sofrido no Estádio do Dragão já é passado e lembrou que as diferenças entre ambos os conjuntos são evidentes."O jogo do Dragão está ultrapassado. Sabemos que as armas não são iguais. As pessoas às vezes têm expetativas muito grandes em relação ao que podemos fazer. Por mais ambiciosos que possamos ser, não nos podemos esquecer que o FC Porto é um candidato ao título. Com os pés bem assentes no chão, sabemos o que queremos e para onde vamos", vincou.Sandro Mendes afirmou que o foco da sua equipa está agora "em marcar e não sofrer golos" na partida do Estádio do Bonfim."Queremos voltar a fazer golos e não sofrer. Trabalhámos esses dois aspetos e os índices de confiança estão num nível elevado para o jogo de amanhã [sexta-feira]. Foi uma semana normal de trabalho", assegurou.O reencontro do Vitória de Setúbal com o Moreirense acontece três semanas depois de os sadinos terem eliminado os cónegos da Taça da Liga. Sandro Mendes recorre aos resultados mais recentes para afirmar que o 1-0 desse jogo não terá influência no Bonfim."Não há dois jogos iguais. O facto de terem perdido aqui é irrelevante. Perderam connosco e foram perder a Braga no primeiro jogo do campeonato. Chegam a este jogo depois de uma vitória robusta (3-0) em casa contra a equipa sensação da primeira jornada (Gil Vicente), que tinha vencido o FC Porto (2-1)", lembrou.Ainda sobre o oponente de sexta-feira, o treinador dos setubalenses elogia a qualidade do emblema de Moreira de Cónegos."Espero uma equipa muito competitiva, com bons jogadores e que vêm moralizados por terem ganho em sua casa por 3-0. Tal como nós, vão querer ganhar o jogo. Tudo vamos fazer para o conseguir. Temos de fazer o que tão bem vínhamos fazendo", referiu.Após cumprir um jogo de castigo, o médio José Semedo regressa ao 'onze' vitoriano. De fora continuam os lesionados André Pedrosa, Alex Freitas e Amâncio.O Vitória de Setúbal, que integra o grupo dos 12.ºs classificados, com um ponto, e Moreirense, um dos sextos posicionados, com três pontos, defrontam-se sexta-feira, às 19:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em encontro da terceira jornada da Liga NOS.