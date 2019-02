Sandro segura leme até ao fim

Após os empates alcançados com Sporting (1-1) e Nacional (0-0), a possibilidade de Sandro Mendes ser o treinador do V. Setúbal até ao final da temporada ganhou força e deverá mesmo ser confirmada pela administração do clube nas próximas horas. A passagem do antigo médio de solução provisória a definitiva é considerada vantajosa pelos responsáveis do clube e também pelos jogadores, que têm uma relação de grande proximidade com o até agora diretor desportivo.

Sandro Mendes, que ontem celebrou o seu 42º aniversário, sucedeu a Lito Vidigal a 25 de janeiro com a premissa de orientar a equipa, pelo menos, durante duas jornadas. Ao contrário do que tinha feito o seu antecessor na primeira volta da 1ª Liga – derrotas com Sporting e Nacional, ambas por 2-1 –, o agora técnico amealhou pontos com leões e madeirenses, um facto considerado positivo pela administração liderada por Vítor Hugo Valente.

Apesar de já ter confessado que não estava nos seus planos mudar de funções, Sandro Mendes confessa ser incapaz de dizer não ao clube do seu coração, prometendo dar o máximo para servir o Vitória. O facto de não possuir o 4º nível de treinador (tem o 3º incompleto) não é, para já, um problema. Tal como fez com o Sporting e o Nacional, o técnico pode estar no banco a orientar a equipa na próxima segunda-feira, com o Belenenses, uma vez que na altura ainda não terá expirado o prazo de transição – 15 dias – em que a Liga permite que tal suceda.