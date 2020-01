Sem folgas até ao novo ano

O plantel do V. Setúbal regressa ao trabalho no domingo, às 10 horas, no Estádio do Bonfim, e a partir daí não irá ter qualquer dia de folga até ao jogo de 5 de janeiro, em casa do Famalicão. Sem direito a folgas na passagem de ano, o técnico Julio Velázquez pretende preparar a equipa de forma ininterrupta para o duelo da 15ª jornada com o 4º classificado.

Ausência certa nos treinos e nas opções dos vitorianos não só frente ao Famalicão como nas próximas jornadas vai ser a do avançado Berto, que se lesionou na coxa esquerda no jogo de sábado com o Benfica, na Taça da Liga.