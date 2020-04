Semedo ambiciona troféu pelo vitória

Depois da final da Allianz Cup perdida para o Sporting em 2017/18, José Semedo revela a ambição de ainda vir a erguer um troféu pelos sadinos. "Sonho com isso, e de que maneira! O Vitória tem tradição e a ambição de ir longe nas taças. Estivemos perto de consegui ganhar na final e só perdemos nos penáltis com o Sporting. Tenho a esperança de voltar a estar numa final e acredito que vamos conseguir."

Em resposta às questões colocadas pelos adeptos no Instagram da ‘Rubrica dos Campeões’, o capitão dos sadinos, de 35 anos, que fez a formação no Sporting, foi perentório a recusar a possibilidade de vestir de encarnado. "Se aceitava jogar no Benfica? Não. As minhas cores são o verde e o branco do Sporting ou do Vitória", garantiu, confessando que teve, desde cedo, a ambição de jogar no clube setubalense. "Sempre sonhei jogar no Vitória. É o clube da minha terra e o foi o primeiro clube do qual ouvi falar. Consegui concretizar esse sonho e estou muito feliz por isso."

Amigo de Ronaldo

Fora das quatro linhas, José Semedo é um dos melhores amigos de Cristiano Ronaldo. Privar com o craque e conhecer o homem é "sensacional", garante. "Conhecê-lo e estar com ele é uma aprendizagem constante. Ele é especial e ajuda-nos a ser melhores pessoas. É uma aventura, porque aprendemos muitas coisas e adquirimos uma ambição e vontade de sermos cada vez melhores. Quem conversa com o Cristiano, nem que seja um ou dois minutos, vê que é diferente do ser humano comum."