Semedo revela o melhor lado da quarentena e o que "nunca na vida" tinha feito tanto tempo

Apesar de a Covid-19 o ter privado dos treinos e da competição, Semedo confessa que "não foi tudo mau" porque teve a possibilidade de estreitar ainda mais a ligação com os filhos gémeos. "Tenho dois rapazes de 11 anos e nunca na minha vida estive tanto tempo com eles. Apercebi-me do quanto estão a crescer e a tornar-se uns homenzinhos. Se não fosse a quebra da rotina devido à pandemia não poderia estar a assistir ao que está a acontecer", disse o capitão do V. Setúbal em entrevista à rubrica ‘Vidas que inspiram o desporto’, promovida pelo município setubalense no Facebook.





O experiente médio, de 35 anos, acredita que as pessoas vão mudar daqui para a frente. "Vamos ser melhores. Com esta separação vamos aperceber-nos do tempo que perdemos sem dizer que gostamos muito de alguém", afirmou o jogador, que voltou a confessar o amor aos sadinos: "O Vitória é o clube da minha vida."