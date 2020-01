Semedo volta ao meio-campo

Após cumprir um jogo de castigo em Tondela, o médio Semedo volta a ser opção para o treinador Julio Velázquez no embate que o V. Setúbal tem sábado (18 horas) frente ao FC Porto. Entretanto, o avançado italiano Antonuccci, de 20 anos, já se encontra em Setúbal, devendo a formalização da cedência até ao final da época do jogador da Roma ser anunciada nas próximas horas, depois de acertados todos os pormenores do negócio entre as partes envolvidas. Entretanto, os sadinos voltam a treinar hoje, às 10h15, no Estádio do Bonfim.