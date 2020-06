Sexto rastreio revela que V. Setúbal continua sem infetados

Tal como nos cinco testes realizados anteriormente, o V. Setúbal anunciou esta tarde que nenhum elemento do plantel está infetado com Covid-19. "Este novo rastreio efetuado à Covid-19, esta segunda-feira, revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado. Deste modo, a comitiva sadina viajará para a Madeira em segurança", lê-se no comunicado.





Recorde-se que o jogo entre o Vitória de Setúbal e o Marítimo, referente à 25.ª jornada do campeonato, está marcado para quinta-feira, às 18h00, no Funchal.