Sílvio com motivação extra

O defesa Sílvio acredita que o V. Setúbal pode conquistar os três pontos no sábado, frente a um Benfica que vai jogar "pressionado" no Bonfim. O lateral, de 32 anos, avisa que defrontar um adversário sob pressão não é sinónimo de fragilidade. "Não vamos ter facilidades nenhumas. Temos de estar a 100% se quisermos fazer um bom resultado", refere, admitindo que "há sempre uma motivação extra por jogar contra uma equipa grande como o Benfica".

O jogador, que entre 2013/14 e 2015/16 se sagrou tricampeão pelas águias, não esconde a surpresa pela quebra da antiga equipa. "Fiquei surpreendido. Tinham uma vantagem confortável (7 pontos) e, de um momento para o outro, estão no 2º lugar. É futebol. Do outro lado também está uma grande equipa, o FC Porto, que ambiciona sempre ser campeã. Agora cabe ao Benfica correr atrás do prejuízo."





Para colmatar a ausência do castigado Éber Bessa (completou uma série de cinco cartões amarelos), o treinador Julio Velázquez deverá apostar em Montiel, espanhol, de 19 anos, cedido pelos italianos da Fiorentina, que soma três jogos pelo V. Setúbal esta temporada. Ao que tudo indica, o médio estará ao lado de Semedo e Carlinhos no sector intermediário.Entretanto, o treinador dos sadinos, que volta a contar com os contributos do defesa Artur Jorge e do avançado Berto – ambos cumpriram um jogo de suspensão com o Portimonense –, continua hoje, às 10h15, no Bonfim, à porta fechada, a ensaiar a estratégia a utilizar com as águias.