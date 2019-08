Sílvio: «Defrontámos uma grande equipa, um candidato ao título»

Sílvio reconhece que o V. Setúbal passou por dificuldades no Dragão (derrota por 4-0 com o FC Porto). O lateral admite que os dragões foram melhores e já pensa no próximo jogo.





"Foi um jogo muito difícil. Defrontamos uma grande equipa, um candidato ao título. Não entrámos como queríamos, o FC Porto dominou o jogo quase todo. Agora só temos de trabalhar para o próximo encontro.Queríamos levar pontos daqui, mas temos noção de que este não é um jogo do nosso campeonato. Deixo um agradecimento aos nossos adeptos", disse.