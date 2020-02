Sílvio e as palavras de Makaridze sobre o Benfica: «Não esteve bem no que disse»

As declarações de Makaridze no final do jogo com o Portimonense causaram mal-estar no V. Setúbal e o clube chamou o jogador à atenção, sabe Record. Sílvio Pereira, defesa dos sadinos, partilhou uma mensagem

no Instagram dando conta que "o sentimento dele [Makaridze] nada tem a ver com o sentimento do resto do plantel".





"Em relação ao comentário menos feliz do Makeridze apenas vos peço que tenham a sensibilidade de perceber que o sentimento dele nada tem a ver com o sentimento do resto do plantel. Obviamente que como profissionais que somos vamos querer fazer um bom jogo e vamos querer ganhar, como em outro jogo qualquer. Mais importante do que a vitória ou a derrota contra o Benfica está o nosso objetivo principal, que passa pela nossa manutenção na liga o mais rapidamente possível. O Makaridze é um dos jogadores mais acarinhados no nosso balneário mas o que é certo é que não esteve bem no que disse e daí o meu pedido de desculpas a todos os que se sentiram ofendidos e incrédulos. Um grande abraço a todos", escreveu o defesa.Recorde-se que Makaridze disse na flash-interview da Sport TV que vai "fazer de tudo para não perder com o Benfica". "Prefiro não perder com o Benfica e depois perder todos os jogos restantes", referiu o guarda-redes.